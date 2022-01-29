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Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

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По его словам, авторы резолюции не поставили СБ ООН в известность о деталях договоренностей.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии в Газе. Об этом он рассказал в ходе ходе заседания Совбеза организации.

По его словам, параметры сделки по перемирию в регионе не известны никому, кроме как посредникам в переговорном процессе. Небензя подчеркнул, что авторы резолюции не поставили СБ ООН в известность о деталях договоренностей.

Нам по сути предлагают кота в мешке.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Ранее Небензя указал на ложь стран Запада в СБ ООН на фоне прошедшего визита Блинкена на Украину.

Видео: Вместе-РФ

Теги: василий небензя, перемирие, постпред россии, резолюция, сектор газа, совет безопасности оон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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