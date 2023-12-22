Постпред РФ в ООН напомнил о посещении американцев украинского бара.

Москва указала на ложь стран коллективного Запада в Совете Безопасности Всемирной организации, проявившуюся в ходе рабочего визита американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат напомнил, что недавно Киев собирал заседание Совбеза из-за российских ударов со стороны ВКС, которые якобы оставили без электричества и продуктов питания различные инфраструктурные объекты размещенные на территории украинских городов

Все это сопровождалось панегириками режиму Зеленского, якобы борющемуся за свободу и независимость своей страны и пользующемуся поддержкой своего населения. Однако параллельно с нашим заседанием госсекретарь США Блинкен лихо пел и отплясывал в одном из ночных клубов города Киева, а перед этим поглощал пиццу в киевской пиццерии, стены которой были украшены неонацистской символикой... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал коллегам на существование неонацистов на территории Украине, с которыми, по его словам, местные власти не планируют сражаться. В частности, подобный клуб неонацистов посетил во время поездки в Киеве руководитель внешнеполитического ведомства США.

Небензя: посредникам по Украине надо учитывать, что полномочия Зеленского истекают 20 мая.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций