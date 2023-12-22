В Госдепе оценили предложение, поступившее от демократа Хакима Джеффриса.

В американском внешнеполитическом ведомстве не намерены отправлять собственные войска на территорию Украины для сражений против России. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал инициативу, поступившую властям страны от лидера демократического сообщества в Палате представителей Конгресса Хакима Джеффриса. Местный законодатель ранее отметил, что белому дому, возможно, придется отправить свои войска в зону регионального кризиса в случае поражения армии киевского режима в боях.

Президент дал ясно понять, что он не отправит войска на Украину. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в интервью американскому телеканалу CBS Джеффрис заявил о том, что США не могут "позволить Украине пасть", Политик подчеркнул, что в противном случае на геополитической арене возникнет значительная вероятность того, что Америке придется "ввязаться в конфликт" не только финансово, но также и с помощью военнослужащего контингента.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State