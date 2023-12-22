США выступили против запрета Израиля на работу канала Al Jazeera

Мэттью Миллер рассказал о запрете в Иерусалиме.

В американском внешнеполитическом ведомстве выступают против запрета на работу на территории еврейского государства катарского телеканала Al Jazeera, введенного ранее властями Израиля. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Белый дом против такого решения коллег на Ближнем Востоке, иностранный чиновник ответил утвердительно.

Мы считаем, что Al Jazeera должна иметь возможность работать в Израиле, должна иметь возможность работать в других странах региона. Мы видели объявление правительства Израиля о закрытии Al Jazeera. Мы совершенно ясно дали понять, что поддерживаем свободу средств массовой информации во всем мире, в том числе в Израиле, и что мы встревожены этим шагом Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в понедельник, 6 мая, телекомпания Al Jazeera, после обысков, проведенных израильской полицией в ее офисах в городе Иерусалиме, прекратила работу. Одновременно телекоммуникационная сеть Al Jazeera пообещала продолжить освещение военного конфликта в секторе Газа.

В Госдепе изучают ответ, переданный ХАМАС египетским и катарским посредникам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State