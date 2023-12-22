В Госдепе изучают ответ, переданный ХАМАС египетским и катарским посредникам

Мэттью Миллер заметил, что обсуждение все еще ведется.

В американском внешнеполитическом ведомстве изучают ответ палестинского движения ХАМАС, переданный египетским и катарским посредникам в урегулировании регионального кризиса с Израилем на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник утвердительно ответил на вопрос о том, что боевики опубликовали свой ответ с предложениями. Сейчас это письмо обсуждается с международными союзниками США. В регионе конфликта находится глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, который трудится над вопросом в режиме реального времени.

Мы по-прежнему считаем, что сделка с заложниками отвечает интересам израильского народа, отвечает интересам палестинского народа, обеспечит немедленное прекращение огня, позволит увеличить объем гуманитарной помощи, поэтому мы будем продолжать работать, чтобы попытаться достичь этой цели. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер указал на то, что американские власти получили ответ около полутора часов назад на момент брифинга со СМИ. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что проинформировало египетских и катарских посредников об одобрении предложенного ими проект соглашения об установлении перемирия в секторе Газа.

Госдеп не стал комментировать заявления Дуды о ядерном оружии в Польше.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State