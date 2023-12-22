Ввести платную стоянку для электросамокатов на федеральном уровне предложит Петербург

Также градоначальник напомнил, что Петербург уже принял ряд ограничительных мер.

Петербург готов ужесточить правила, которые регулируют использование электросамокатов. Об этом заявил губернатор в ходе выступления в БКЗ "Октябрьский" 14 мая, сообщает пресс-служба Смольного.

В ближайшее время правительством Санкт-Петербурга будут рассмотрены поправки в федеральные нормы, которые мы предложим внести депутатам Государственной Думы от Санкт-Петербурга. Среди этих изменений – предложение о наделении города полномочиями определять зоны и характер ограничений движения средств индивидуальной мобильности. Губернатор Петербурга

Кроме того, в числе предложений будут утверждение для электросамокатов платных парковочных мест и запрет их передвижения по тротуарам и площадям.

Также градоначальник напомнил, что Петербург уже принял ряд ограничительных мер. В частности, определено более 30 зон, где запрещено передвижение на электросамокатах. Установлены соответствующие знаки.

Ранее мы рассказывали о том, что Городская избирательная комиссия Петербурга на собрании 7 мая отклонила заявку инициативной группы о проведении референдума по вопросу запрета арендных электросамокатов. Причиной этому послужили претензии к оформлению представленных документов.

Фото: Piter.TV