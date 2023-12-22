Горизбирком отклонил заявку петербургских активистов референдуме на запрет электросамокатов

В комиссии отметили, что некоторые данные о подписавшихся внесены не полностью, в документах отсутствует подтверждение согласия участников, а в протоколе упоминаются 352 человека при 350-ти проголосовавших.

Городская избирательная комиссия на собрании 7 мая отклонила заявку инициативной группы о проведении в Петербурге референдума по вопросу запрета арендных самокатов. Причиной этому послужили претензии к оформлению представленных документов.

В комиссии отметили, что некоторые данные о подписавшихся внесены не полностью, в документах отсутствует подтверждение согласия участников, а в протоколе упоминаются 352 человека при 350-ти проголосовавших. Кроме того, в Горизбиркоме указали на невозможность определения членов инициативной группы в протоколе и неправильную нумерацию в представленном списке.

Лидер сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров назвал эти аргументы "пустыми и юридически незначимыми рассуждениями". Он заявил о намерении оспорить принятое решение в суде.

План активистов провести референдум по запрету кикшеринга стал известен в начале апреля.

Фото: Piter.TV