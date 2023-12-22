Референдум о запрете кикшеринга поддержали жители Центрального района Петербурга

Мероприятие проходило в общественном пространстве "Фабрика" на Кирочной, 6.

Активисты из Центрального района Петербурга планируют организовать референдум с целью полного запрета кикшеринга. Подписи для обращения в Горизбирком уже собраны. Об этом рассказали в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания" во "ВКонтакте".

Мероприятие проходило в общественном пространстве "Фабрика" на Кирочной, 6. За несколько часов активисты собрали 350 подписей. Как заявил активист Ярослав Костров, инициаторы референдума подготовят протокол собрания, письмо, ходатайство о проведении референдума, и в среду или четверг передадут их в Горизбирком, откуда они поступят в Заксобрание.

Костров уточнил, что идею запретить электросамокаты ему предложили жители города, так как в Петербурге нет инфраструктуры, которая соответствовала бы безопасной и комфортной городской среде при условиях использования СИМ.

Однако к электросамокатам, которые находятся в собственности у горожан, у Кострова нет претензий. Их владельцы ездят иначе, в аварии практически не попадают, подчеркнул активист.

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы будут осуществлять контроль за СИМ в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания