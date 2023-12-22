Инспекторы будут осуществлять контроль за СИМ в Петербурге

Контроль за использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зонах платных парковок в Петербурге будет осуществляться пешими инспекторами и автомобилями с системами фото- и видеофиксации, сообщили в пресс-службе Смольного. Пилотный проект стартует 1 мая.
Как подчеркнул заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, проект предполагает фиксацию не только нарушений правил парковки СИМ, но и фактов передвижения на них двух и более человек одновременно. Инспекторы будут регистрировать нарушения ПДД, а полученная информация будет передаваться операторам сервисов кикшеринга для последующей обработки.
В Смольном также отметили, что рассматривается возможность обмена с МВД России информацией об административных правонарушениях, связанных с использованием СИМ. В этом году на улицах Петербурга планируется разместить около 48 тыс. электросамокатов.
Ранее мы сообщили о том, что летние веранды кафе откроются в Петербурге 16 апреля.
Фото: Piter.TV
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