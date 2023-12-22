В Петербурге увеличат выплаты ветеранам и блокадникам

Кроме того, губернатор отметил, что в планах – обсуждение вместе с ветеранами торжеств по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ.

Правительство Петербурга прорабатывает вопрос об увеличении размера выплат блокадникам, труженикам тыла, узникам немецких концлагерей с 5 и 10 тыс. рублей до 10 и 15 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщил губернатор, отвечая на вопросы депутатов Законодательного Собрания после выступления в БКЗ "Октябрьский" с ежегодным отчетом, сообщили в пресс-службе Смольного 14 мая.

В городе проживает более 55 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, узников немецких концлагерей. Помощь им – наш долг. Губернатор Петербурга

Кроме того, он отметил, что в планах – обсуждение вместе с ветеранами торжеств по случаю 80-й годовщины Победы в ВОВ. В частности, один из будущих проектов – мемориальный комплекс с парком, который построят на Пулковском рубеже.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году диспансеризацию прошли 2,7 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)