В 2023 году диспансеризацию прошли 2,7 млн жителей Петербурга

Также градоначальник отметил, что "новые возможности профилактики были созданы, прежде всего, за счет масштабного обновления медицинских учреждений".

В прошлом году диспансеризацию прошли 2,7 млн петербуржцев – вдвое больше, чем в 2018-м. Об этом 14 мая заявил губернатор города в ходе выступления с ежегодным отчетом в БКЗ "Октябрьский", передает пресс-служба Смольного.

Также градоначальник отметил, что "новые возможности профилактики были созданы, прежде всего, за счет масштабного обновления медицинских учреждений". За 5 лет модернизировали и обеспечили современными техникой и оборудованием 150 поликлиник и 53 стационара, обновлен парк автомобилей "скорой помощи". Кроме того, 232 учреждения первичного звена перевели на "бережливый" формат.

Помимо этого, губернатор Петербурга подчеркнул, что особый акцент город делает на профилактику. Ранняя диагностика позволила выявить 200 тыс. заболеваний, о которых пациенты не знали. В частности, дала возможность поднять выявление онкологии на ранних стадиях до 60%.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)