Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев возглавил ФТС

Кроме того, он курировал городские комитет по информатизации и связи, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев назначен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на пост руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом 14 мая рассказали в пресс-службе правительства РФ.

С 1986 по 2018 годы Валерий Пикалев служил в ВС СССР, РФ. После этого работал в правительстве Ленобласти в качестве заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора Петербурга. Кроме того, курировал городские комитет по информатизации и связи, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

С 2016 года возглавлял ФТС Владимир Булавин, зимой прошлого года он был освобожден с поста из-за достижения 70 лет. С того момента временно исполняющим обязанности являлся Руслан Давыдов.

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Фото: пресс-служба Смольного