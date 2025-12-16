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Балтийские таможенники пресекли контрабанду сигарет на 207 млн рублей

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Товар выявили в Большом порту Петербурга, он следовал в Европу.

Таможенники предотвратили контрабанду 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства, которые были скрыты внутри мебели. Стоимость партии на внутреннем рынке превышает 207 млн рублей. Товар выявили в Большом порту Петербурга, он следовал в Европу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Правоохранители продолжают расследование. 

Ранее на Piter.TV: спикер петербургского парламента Александр Бельский допустил полный запрет вейпов в Северной столице уже в октябре 2026 года. Инициативу будут обсуждать совместно с Ленинградской областью. 

Видео, фото: пресс-служба ФТС России 

Теги: большой порт, фтс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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