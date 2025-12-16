Бельский допустил полный запрет вейпов в Петербурге уже в октябре 2026 года

Анонс Председатель ЗакСа заявил, что вопрос могут вынести на рассмотрение осенью. Власти намерены обсуждать инициативу совместно с Ленинградской областью.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в авторской программе "Среда Бельского" заявил о возможности полного запрета вейпов в городе. По его словам, вопрос могут вынести на рассмотрение уже в октябре 2026 года.

Спикер подчеркнул, что последовательно выступает за полный отказ от использования и продажи таких устройств. Он отметил, что остаётся много вопросов к составу жидкостей для электронных сигарет, условиям их поставок и каналам реализации, и считает необходимым минимизировать возможные риски для здоровья граждан.

Бельский добавил, что власти города намерены обсуждать инициативу совместно с Ленинградской областью. Для выработки общей позиции представителей региона планируют пригласить на заседание профильной комиссии, назначенное на 6 июля.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов не отразится на экономике Петербурга.

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