КППиТ: запрет на продажу вейпов не отразится на экономике Петербурга

Ощутимого негативного эффекта на бюджет Северной столицы ожидать не следует.

Существует точка зрения, что полный запрет на торговлю электронными сигаретами в Санкт-Петербурге способен нанести ущерб экономическому благополучию города. Однако представители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) опровергают такое утверждение, заявляя, что ощутимого негативного эффекта на бюджет Северной столицы ожидать не следует, пишет spb.aif.ru.

Как свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, в Петербурге насчитывается примерно 18 тысяч юрлиц и 27 тысяч ИП, зарегистрированных в категории розничной торговли различными видами табачной продукции, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Заместитель председателя комитета Тамара Ломоносова заявила, что в городе функционирует несколько тысяч торговых точек, торгующих продукцией, содержащей никотин. Примерно 500–600 из них специализируются исключительно на продаже товаров для парения — так называемых вейп-шопов, где покупка традиционных сигарет невозможна. По её словам, общее количество торговых объектов в Санкт-Петербурге на январь 2026 года достигает около 26 тысяч, соответственно, доля специализированных магазинов для вейпинга составляет скромные 2%. Всего же специализированных табачных магазинов в городе примерно 2400 штук, что соответствует примерно 9% от общего числа торговых точек.

Ломоносова уверена, что полное прекращение деятельности вейп-магазинов никак серьёзно не повлияет на общую структуру потребительского рынка. Ограничительный запрет незначительно отразится и на положении классических табачных лавок, так как электронные устройства составляют лишь малую часть ассортимента большинства продавцов — не превышающую 20%.

Рассматривая занятость работников, эксперты КППиТ пришли к выводу, что ликвидация всех точек продажи электронных сигарет оставит без работы около тысячи человек, что составляет всего 0,16% от численности занятых в секторе потребительского рынка города.

