Врач объяснила, почему поздний ужин может стать причиной бессонницы

По мнению специалиста, соблюдение режима питания может помочь снизить вероятность проблем со сном и улучшить качество ночного восстановления организма.

Поздний ужин может негативно повлиять на качество сна и стать причиной бессонницы. Об этом заявила врач Изабель Вина в интервью изданию La Razon.

По словам специалиста, проблема связана с тем, что после позднего приема пищи организм продолжает активно заниматься пищеварением, хотя в ночное время должен постепенно переходить в состояние отдыха.

Врач объяснила, что во время сна увеличивается выработка мелатонина — гормона, который регулирует процесс засыпания и качество отдыха. Однако поздняя еда поддерживает другие процессы в организме, включая пищеварение и выработку инсулина, что может мешать нормальной подготовке ко сну.

Изабель Вина рекомендовала завершать ужин не позднее 20–21 часа. Такой промежуток времени позволяет организму завершить основные процессы пищеварения до начала ночного отдыха.

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Фото: Magnific (senivpetro)