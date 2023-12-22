Количество парковочных мест для людей с инвалидностью вырастет в Петербурге

Всего в 2024 году такие машиноместа появятся по 25 адресам вблизи социально значимых объектов.

В 13 районах Петербурга стартовало обустройство дополнительных парковочных мест для инвалидов и перевозящих их лиц. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Всего в 2024 году такие машиноместа появятся по 25 адресам вблизи социально значимых объектов: больниц, поликлиник, школ-интернатов, детских садов и других. Сегодня первые дорожные знаки 6.4 с табличкой 8.17 установили на улице Тамбасова. Позже нанесут разметку. Завершат обустройство инвалидных мест летом.

В настоящее время только в зоне платной стоянки около 5 тыс. мест предназначено для машин инвалидов и перевозящих их лиц. До конца текущего года будет дополнительно обустроено еще порядка 100 мест. Еще около 500 адресов расположены в районах, где нет зоны платной парковки.

Ранее мы рассказывали о том, что зону платной парковки расширили в Василеостровском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)