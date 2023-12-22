Сто новых мест для инвалидов оборудуют в зоне платной парковки в Петербурге

Ожидается, что будет создано около 100 дополнительных мест.

В Петербурге планируется увеличить число парковочных мест для инвалидов в зонах платной парковки, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ожидается, что будет создано около 100 дополнительных мест. В настоящее время в городе уже существует около пяти тыс. площадок для бесплатной парковки маломобильных граждан, доступных независимо от района проживания.

Это решение было принято в ответ на запросы жителей города. Впервые инвалидные места появятся на улицах Курляндская, Зверинская, Лахтинская и Боровая, а также на Московском и Рижском проспектах, в Подъездном переулке, на набережных реки Мойки и канала Грибоедова.

Ранее мы сообщили о том, что выставка работ инвалидов по зрению пройдёт в Петербурге.

Фото: Pxhere