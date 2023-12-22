Выставка работ инвалидов по зрению пройдёт в Петербурге

На фестивале предусмотрены следующие номинации: живопись и роспись, лепка, резьба, вязание, плетение, валяние, изделия из бумаги, вышивка и другие виды прикладного творчества.

Санкт-Петербургская (Ленинградская) организация всероссийского общества слепых празднует свое столетие. В честь этого события в течение всего 2024 года в городе пройдут различные мероприятия. Ближайшее из них состоится уже в ближайшую субботу, 13 апреля. Это будет художественно-реабилитационный фестиваль прикладного мастерства под названием "Души и рук моих творение", который соберет участников из числа членов СПб РО ВОС, пишет spb.aif.ru.

На фестивале предусмотрены следующие номинации: живопись и роспись, лепка, резьба, вязание, плетение, валяние, изделия из бумаги, вышивка и другие виды прикладного творчества. Участник может представить работы в любой из этих номинаций.

Выставка, на которой будет представлено более 150 работ, откроется на Петроградской стороне 13 апреля в 12:00 по адресу: улица Шамшева, дом 8.

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Фото: Санкт-Петербургская региональная организация ОООИ "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"