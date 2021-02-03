В Петербурге заработало приложение "Парковки России"

Протестировали приложение порядка 900 человек.

В Петербурге заработало новое приложение "Парковки России". Предполагается, что это приложение будет удобно, в том числе, для российских туристов, а также для тех, кто передвигается на личном автомобиле между городами. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, приложение протестировали около 900 человек. С его помощью можно будет легко оплачивать парковочные сессии. Петербург является первым регионом, запустившим это приложение.

Мы стараемся увеличить количество способов оплаты. Сейчас их шесть, вместе с приложением "Парковки России". Оно уже доступно к скачиванию в App Store, Google Play и AppGallery. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV