В Петербурге на Дворцовой площади прошла акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР

В акции приняли участие более 1,5 тыс. представителей

В Петербурге на Дворцовой площади прошел флешмоб в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Напомним, что президент России 21 февраля объявил о признании независимости этих республик.

Как сообщает 78.ru, на акции собрались порядка 1,5 тыс. представителей молодежных организаций Петербурга. На Дворцовой площади они выстроились в надпись "Своих не бросаем". Затем прошли по Невскому проспекту до Казанского собора.

Сегодня молодёжь Петербурга поддерживает решение нашего президента и с большой радостью приветствует независимость ЛНР и ДНР, выражая общую готовность оказать любую помощь гражданам республик, — Александр Амелин, начальник Федерального штаба Молодой Гвардии Александр Амелин

Ранее Путин заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии.

Фото: Википедия