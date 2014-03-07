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В Петербурге на Дворцовой площади прошла акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР
Сегодня, 12:31
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В Петербурге на Дворцовой площади прошла акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР

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В акции приняли участие более 1,5 тыс. представителей

В Петербурге на Дворцовой площади прошел флешмоб в поддержку жителей ДНР и ЛНР. Напомним, что президент России 21 февраля объявил о признании независимости этих республик.

Как сообщает 78.ru, на акции собрались порядка 1,5 тыс. представителей молодежных организаций Петербурга. На Дворцовой площади они выстроились в надпись "Своих не бросаем". Затем прошли по Невскому проспекту до Казанского собора.

Сегодня молодёжь Петербурга поддерживает решение нашего президента и с большой радостью приветствует независимость ЛНР и ДНР, выражая общую готовность оказать любую помощь гражданам республик, —

Александр Амелин, начальник Федерального штаба Молодой Гвардии Александр Амелин 

Ранее Путин заявил о поставленном на боевое дежурство мощнейшем оружии. 

Фото: Википедия 

Теги: дворцовая площадь, ситуация вокруг украины, флешмоб в поддержку жителей днр и лнр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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