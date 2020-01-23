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Чиновники предложили отдавать петербургские участки под парковки в аренду без торгов
Сегодня, 15:25
66
smirenny

Чиновники предложили отдавать петербургские участки под парковки в аренду без торгов

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Соответствующий законопроект был принят в эту среду.

В среду, 3 февраля, в Законодательном собрании Петербурга приняли закон, согласно которому горожане смогут на льготных условиях взять в аренду участок, прилегающий к многоквартирным домам, под парковку. 

Инициативу внесли депутаты Алексей Цивилёв и Денис Четырбок. Так, автовладельцы смогут арендовать участок без торгов. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица, либо их могут представлять ТСЖ или управляющая компания. 

Однако не всем депутатам понравился законопроект:  представитель КПРФ Александр Рассудов предположил, что жители многоквартирных домов могут начать конфликтовать из-за смежных территорий. А после этого может начаться "межэтажная война", так как мест на парковке все равно всем не хватит.

Ранее мы писали, что Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект о помощи самозанятым.

Фото: pixabay.com

Теги: земельные участки, парковка в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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