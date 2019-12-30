Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект о помощи самозанятым

В бюджет на эти цели планируют заложить 13,9 млн рублей.

Депутаты Петербурга предложили распространить меры поддержки, предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства, на самозанятых граждан. Инициатива принадлежит депутатам фракции "Единая Россия", сообщил в Telegram-канале Денис Четырбок.

Поддержка включает в себя финансовую, имущественную, правовую, гарантийную и консультационную помощь. В случае принятия закона она будет предоставляться адресно, согласно государственным программам и подпрограммам.

На данный момент документ одобрили на заседании комитета по законодательству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы под низкие проценты.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга