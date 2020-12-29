Самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы под низкие проценты

Особый налоговый режим в Северной столице для самозанятых ввели с 2020-го года.

Фонд содействия кредитованию организациям малого и среднего бизнеса планирует в 2021 году выдавать микрозаймы для самозанятых по ставке чуть выше 4% годовых. На данный момент ведется подготовительная работа. Об этом рассказал председатель комитета по промышленной политике Петербурга Кирилл Соловейчик.

Чиновник подвел итоги действия региональных программ в 2020-м году. Петербург стал первым среди регионов второго этапа, в которых ввели налоговый режим для самозанятых. Сейчас по новому режиму работают и платят налоги 65 тыс. жителей Северной столицы.

Около 14 тыс. человек получили возможность обучиться основам ведения бизнеса в региональном проспекте "Популяризация предпринимательства". Фонд выдал в 8 раз больше микрозаймов организациям малого и среднего бизнеса, чем в 2019.

В 2021 году начнут работу региональные проекты "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". Они придут на смену проектам "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и "Популяризация предпринимательства".

Фото: Piter.TV