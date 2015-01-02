Самозанятые смогут работать на одного заказчика не более 60 часов в месяц

Цель — предотвратить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу постановление правительства, согласно которому самозанятые смогут работать через цифровые платформы на одного заказчика не более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения между исполнителем и организацией придётся оформлять как трудовые со всеми вытекающими налоговыми и иными последствиями. Контролировать соблюдение нормы обязаны сами платформы, пишет Коммерсантъ.

Документ развивает положения закона о платформенной экономике, который также вступает в силу с 1 октября. Новый механизм направлен на то, чтобы отделить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости, которая по сути является трудовой. Первый замглавы Минэкономики Максим Колесников пояснил, что принятое постановление позволит исключить злоупотребления со стороны бизнеса, который мог бы полностью перевести штатных сотрудников в разряд самозанятых при сохранении того же объёма задач.

Главное ограничение касается только времени работы на одного заказчика через платформу. Число компаний-заказчиков не ограничено. Если самозанятый достигает норматива в 60 часов, это становится индикатором риска подмены трудового договора договором подряда. Речь идёт о таких сферах, как выкладка товаров, сборка заказов, работа на кассе, выдача покупок и других подобных услугах, которые предлагаются на агрегаторах вроде "Яндекс Смена", "Авито Подработка" и "Джем Работа".

В Минэкономики уточнили, что операторам цифровых платформ предстоит адаптировать свои алгоритмы для автоматического подсчёта отработанных часов и блокировки при превышении лимита. Предложения от других заказчиков при этом останутся доступны. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко добавили, что сейчас идёт согласование параметров цифрового госконтроля за выполнением требований.

В Госдуме предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды.

Фото: Piter.tv