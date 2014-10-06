В Госдуме предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды

Штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей за захламление лестничной клетки.

Жильцы, оставляющие в подъезде коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в непредназначенных для этого местах, могут получить административный штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев из партии ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты сообщил о том, что в новостройках предусмотрены специальные помещения под хранение такого инвентаря. Эти комнаты подходят под требования противопожарного законодательства страны, а их функциональное назначение отражено в технической документации здания.

Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями... Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Законодатель подчеркнул, что ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ. Согласно пунктам документа, захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

