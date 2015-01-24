В Госдуме России предложили запустить программу обмена авто

Сертификат можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового автомобиля российского производства.

Лидер политической партии "Справедливая Россия - За правду", глава фракции в Государственной думе Сергей Миронов направил обращение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запустить государственную программу "Новый автомобиль – каждой семье". Текст соответствующей инициативы по СМИ распространила пресс-служба парламентария из нижней палаты. В сопроводительном письме говорится о том, что владельцы машин старше 15 лет смогут сдавать их на утилизацию, после чего получать сертификат на покупку нового транспортного средства отечественного производства. Депутат предложил механизм, в котором размер такого сертификата будет соответствовать реальной рыночной стоимости утилизируемой машины на вторичном рынке.

Основной смысл масштабной программы заключается в том, чтобы федеральное правительство активно помогло населению в вопросе обновления личных машин, одновременно поддерживая при этом российского производителя в профильной отрасли. Важным условием станет то, что использовать сертификат можно и исключительно для покупки новых автомобилей отечественного производства от компаний, входящих в список системообразующих автопроизводителей. Этот перечень будет утверждать кабинетом министров. В частности, там окажутся ВАЗ и ГАЗ.

Законодатель пояснил, что оставшуюся часть стоимости автомобиля можно будет оплатить собственными денежными средствами или воспользоваться кредитом с государственным субсидированием процентной ставки.

