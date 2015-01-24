В Госдуме предложили запретить высадку пенсионеров из транспорта

По словам депутата, такая мера позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила запретить принудительную высадку пенсионеров из транспорта. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на законопроект, предложенный депутатом.

Лантратова направила соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Она предложила запретить принудительно высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд.

По словам депутата, такая мера позволит обеспечить дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан. Она также напомнила, что действующим законодательством установлен запрет на принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет и инвалидов первой группы.

