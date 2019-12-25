Почти 1,5 млн земельных участков в Ленобласти ждет переоценка стоимости

Местные администрации напоминают жителям, что ряд факторов существенно влияет на итоговую оценку, следовательно, эта процедура оказывает непосредственное влияние на размер налоговых платежей.

Почти полтора миллиона земельных участков Ленинградской области ждут переоценки стоимости, передает "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию, представленную государственным бюджетным учреждением "ЛенКадОценка". Уже начался сбор необходимых сведений, а сам процесс оценки стартует в январе 2026 года и продлится до лета.

Директор "ЛенКадОценки" Андрей Доморощенко уточнил, что непосредственно оценочная работа начнётся в первом месяце нового года и закончится летом 2026-го. Итоговые результаты утвердят до конца ноября 2026 года, а применяться новая стоимость начнет с января 2027 года.

Собственникам рекомендуется внимательно ознакомиться с информацией о принадлежащей земле в реестре недвижимости и при необходимости представить декларации о фактическом использовании участка, особенно если речь идёт о землях сельскохозяйственного назначения, где реальные цели эксплуатации могут расходиться с официально зарегистрированными.

Местные администрации напоминают жителям, что ряд факторов существенно влияет на итоговую оценку, следовательно, эта процедура оказывает непосредственное влияние на размер налоговых платежей. Предыдущая массовая кадастровая оценка объектов недвижимости проходила в регионе в 2022 году. А в следующем цикле, запланированном на 2027-й, предстоит оценивать уже капитальные строения, нежилые помещения, строительные объекты, находящиеся в стадии возведения, и парковочные места.

Фото: Piter.TV