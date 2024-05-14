Технический сбой на парковке стоил петербуржцу три тысячи рублей

Причина — сбой интернета, из-за которого он не смог продлить парковочную сессию.

Минутный перерыв в оплате стоянки машины дорого обошелся автомобилисту из Санкт-Петербурга. Мужчина получил штраф в размере трех тысяч рублей из-за сбоя, который длился 58 секунд, сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Водитель не смог продлить время парковки из-за того, что пропал интернет. До этого он внес деньги почти за два часа нахождения машины на платной территории.

Петербуржец столкнулся с проблемой 12 августа в промежутке между 15:19:01 и 15:19:59. В этот момент банковский перевод не прошел и система зафиксировала нарушение. Теперь мужчина может оспорить взыскание после обращения в комитет по транспорту или через судебные органы.

В Петербурге водители и раньше получали штрафы из-за аналогичных проблем. В Городском центре управления парковками объяснили, что трудности появляются при обрыве сессии. Тогда программе приходится заново связываться с банковскими серверами, а если интернет работает нестабильно, то этот процесс дает сбой.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге тарифы на платную парковку не будут пересматривать до конца текущего года.

Фото: Piter.TV