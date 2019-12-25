Платная парковка в Петербурге не подорожает до 2027 года

Кроме того, не планируется расширять зоны стоянки.

В Петербурге тарифы на платную парковку не будут пересматривать в текущем году. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Кроме того, не планируется расширять зоны стоянки. В настоящее время они есть в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Ведомство также ответило на вопросы местных жителей о продлении парковки и ошибках при определении зоны.

Количество таких обращений, особенно от гостей Петербурга, увеличилось. Сбоев в геолокации стало больше. Поэтому еще раз просим вас внимательно посмотреть на номера близлежащих домов, убедиться, на четной или нечетной стороне набережной той или иной реки вы находитесь. Александра Бахмутская, заместитель председателя комтранса

Ранее на Piter.TV: в 2025 году парковки пополнили петербургский бюджет на 6,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV