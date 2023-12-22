Зону платной парковки расширили в Василеостровском районе

Ранее депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилёв выражал сомнения в готовности города к расширению зоны платной парковки в 2024 году.

В Василеостровском районе Петербурга была расширена зона платной парковки, несмотря на первоначальные планы Смольного. Об этом стало известно из распоряжения комитета по транспорту.

Ранее депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилёв выражал сомнения в готовности города к расширению зоны платной парковки в 2024 году, указывая на нерешенные проблемы, включая уборку платных мест, установку шлагбаумов во дворах и сбои в системе оплаты. Тем не менее, в приложении №3 к распоряжению комитета по транспорту от 3 мая 2024 года были включены новые улицы, где была введена платная парковка. С 3 июня 2024 года платная парковка стала доступна на территории за Наличной улицей.

Платная парковка в Василеостровском районе была введена с 1 ноября и действовала на 118-ти улицах, включая Наличную.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково намерены расширить территорию парковки для такси.

Фото: Piter.TV