В 2024 году Смольный не планирует расширять зону платной парковки

В течение года комтранс будет анализировать интенсивность движения, распределение автомобилей и после этого принимать решения, связанные с изменениями в работе зон платной парковки.

Платная парковка не будет расширяться в 2024 году. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в обращении к участникам заседания рабочей группы при комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Руководитель отметил, что ведомство выполнило все поставленные задачи. Платная парковка продолжит действовать во всех районах, где она уже введена, но не более того. Кроме того, Смольный не планирует пересматривать тарифы на платную парковку в 2024 году. В настоящее время стоимость часа парковки в центральных районах города составляет 100 рублей.

Как подытожил Ваньчков, в течение года комтранс будет анализировать интенсивность движения, распределение автомобилей и после этого принимать решения, связанные с изменениями в работе зон платной парковки.

Ранее мы сообщили о том, что более 2 млн пассажиров не оплатили проезд в наземном транспорте Петербурга.

Фото: Piter.TV