Трамп предрек США конец через три года

Он выступил с критикой в адрес администрации Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп предрек стране конец через три года. Об этом он заявил в эфире канала Newsmax.

Трамп выступил с критикой в адрес нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, под началом нового президента Соединенные Штаты покатились под откос "так, как никогда раньше".

Когда мы пойдем на выборы в 2022-м и 2024-м годах, у нас не останется страны. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп в годовщину терактов назвал позором решения Байдена по Афганистану.

Фото: Белый дом