Трамп предрек США конец через три года

Бывший президент США Дональд Трамп предрек стране конец через три года. Об этом он заявил в эфире канала Newsmax.
Трамп выступил с критикой в адрес нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, под началом нового президента Соединенные Штаты покатились под откос "так, как никогда раньше".
Когда мы пойдем на выборы в 2022-м и 2024-м годах, у нас не останется страны.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее Трамп в годовщину терактов назвал позором решения Байдена по Афганистану.
Фото: Белый дом
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