Трамп в годовщину терактов назвал позором решения Байдена по Афганистану

Экс-президент США записал видеообращение в 20-летие трагедии в Нью-Йорке.

Бывший американский президент Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября назвал позором решения Джо Байдена по Афганистану. Политик записал видеообращение в 20-летнюю годовщину произошедшего в Нью-Йорке с башнями-близнецами. Ролик был продемонстрировал на центральном бульваре в Вашингтоне в рамках митинга христианских активистов.

Мы испытали огромный, огромный позор за последнюю неделю, произошло ужасное, этой администрацией были приняты ужасные решения...Но у вас есть смелость, и вы просто замечательные, так что это удастся компенсировать. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что христианский митинг не был приурочен к памятным событиям 11 сентября, но его дата совпала с 20-летием теракта. Это произошло из-за того, что Национальная парковая служба США дала организаторам разрешение на проведение мероприятия на центральном бульваре именно на этот день.

Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года.

Видео: Twitter/realLizUSA