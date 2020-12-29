Экс-президент США определился с решением идти ему или нет в Белый дом.

Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года. У главы государства поинтересовались, будет ли он баллотироваться на следующих выборах в Белый дом. Политик дал понять журналистам, что уже определился со своими действиями на этот счет. Он пообещал, что его сторонники будут счастливы, но при этом пока что он не может публично объявить о принятом решении.

О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что в годовщину терактов 11 сентября Дональд Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке. Политик стал одним из двух бывший лидеров страны, которые не приняли участие в официальных траурных церемониях, посвященных жертвами трагедии с Всемирным торговым центром. Также мероприятия не смог посетить 96-летний Джимми Картер.

Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США.

Фото: Белый дом