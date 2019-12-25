Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США

Экс-посол США назвал западных политиков, поддерживающих курс президента РФ.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол рассказал о сторонниках идей Владимира Путина в США. В рамках круглого стола, посвященного отношениям между Вашингтоном и Пекином, дипломат заметил, что в Америке есть люди, поддерживающие российского политика. Он отметил, что телеканал RT успешно продвигает идеологию Москвы. Сам Макфол считает идеи "путинизма" ортодоксальными и консервативными.

Первые десять лет у власти он в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. RT - лишь один из этих механизмов. Мы должны признать, что он добился определенного успеха. Майкл Макфол, экс-посол США в РФ

Эксперт заметил, что RT больше всего представлен в социальных сетях на немецком языке. Макфол ответил на вопрос о том, поддерживает ли глава правительства Венгрии Виктор Орбан больше Байдена или Путина. По мнению дипломата, премьер-министр Венгрии находится на стороне российского лидера, как и бывший глава МВД Италии Маттео Сальвини – в Италии, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – во Франции. Эксперт заметил, что данный список - большой. В него якобы также попадает экс-президент США Дональд Трамп.

Макфол предположил, как Москва может уничтожить НАТО.