Дипломат считает задачей Путина ликвидацию Североатлантического альянса.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол предположил, как Москва может уничтожить НАТО. В рамках круглого стола, посвященного отношениям между Вашингтоном и Пекином, дипломат объяснил, какие сценарии могут произойти в Европе. Потенциально опасными точками на карте он назвал Черногорию и Эстонию. Эксперт полагает, что Владимир Путин стремиться уничтожить Североатлантический альянс, так как деятельность НАТО не соответствует национальным интересам РФ.

Он бы предпочел развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО. И в значительной степени он так же относится к ЕС...И я думаю, он достиг определенного успеха в этом. В особенности в Венгрии он добивается успеха. Майкл Макфол, экс-посол США в РФ

Дипломат заметил, что в качестве инструмента по развалу НАТО может использоваться политическое движения внутри страны в большей степени, чем конфликты между заключенными альянсами. Макфол уточнил, что обеспокоен ослаблением НАТО. В худшем сценарии российские танки въедут на территорию стран Балтии и Таллина.

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