Посол РФ в США рассказал о позиции, которую Москва занимает по сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

Посол Анатолий Антонов ответил на обвинения России в попытке опорочить вакцины Запада. На Facebook приведены слова дипломата в качестве реакции на сообщения в прессе о том, что Москва якобы пытается подорвать иностранные прививочные кампании в третьих странах. Такую позицию Антонов назвал бездоказательной. Он объяснил ее укоренившейся в американском обществе русофобией.

Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики — представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Дипломата попросили прокомментировать заявления СМИ о том, что Россия якобы пытается убедить граждан США отказаться от вакцинации от коронавируса. Антонов уверил, что ситуация не имеет ничего общего с реальным положением дел, так как Москва всегда выступала за сотрудничество с другими странами в борьбе с пандемией ковида.

Фото: Facebook/Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США