Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации с работой дипмиссий РФ и США

По его словам, в реальности условия работы российских дипломатов в США продолжают ухудшаться.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ввел в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов. По этому поводу он высказался на своей странице в социальной сети Facebook.

Прайс ранее заявил, введение со стороны РФ запрета нанимать россиян и граждан третьих стран на работу в посольства США значительно усложнит работу дипломатов.

Если послушать господина Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Анатолий Антонов, посол РФ в США

По словам российского дипломата, в реальности условия работы российских сотрудников дипломатической миссии в Соединенных Штатах продолжают ухудшаться. Антонов подчеркнул, что РФ всегда избегала зеркальных ответов на действия США в этом вопросе.

Ранее мы сообщали, что власти США из-за решения российских властей планируют уволить 182 служащих американских дипмиссий в стране. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, из-за признания Соединенных Штатов РФ недружественной страной страна получила запрет нанимать или брать по контракту в диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме охраны.

Фото: ВК / Посольство России в США