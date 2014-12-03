США планируют уволить 182 служащих американских дипмиссий в РФ

Госсекретарь отметил, что увольнения сотрудников "стали прямым результатом запрета российского правительства".

Власти США из-за решения российских властей планируют уволить 182 служащих американских дипмиссий в стране. Сотрудники работали в американских представительствах, расположенных в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом накануне в пятницу стало известно из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен указал, что из-за признания США в России недружественной страной страна получила запрет нанимать или брать по контракту в диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме охраны. Глава Госдепартамента выразил признательность работавшим местным сотрудникам и добавил, что после их увольнения объема дипломатической работы станет меньше. Госсекретарь отметил, что увольнения сотрудников "стали прямым результатом запрета российского правительства".

В мае 2021 года правительство РФ утвердило список недружественных стран. В тексте документа говорится о США и Чехии. Кабинет министров утвердил список физических лиц, находящихся на территории РФ, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства из Праги и Вашингтона не смогут заключать трудовые соглашения или иные гражданско-правовые акты.

Чешский журналист Роман Блашко заявил, дипломаты США в России занимаются враждебной деятельностью по причине того, что Белому дому выгодно такое ведение политики по отношению к РФ.

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