Чешский журналист утверждает, что ряд политиков страны находится под влиянием западных спецслужб.

Чешский журналист Роман Блашко заявил, дипломаты США в России занимаются враждебной деятельностью по причине того, что Белому дому выгодно такое ведение политики по отношению к РФ. Об это он выразил свое мнение в статье, опубликованной газетой Haló noviny, пишет "РИА Новости". По словам Блашко, ряд чешских политиков находится под влиянием западных спецслужб.

Он отметил, что Прага обвиняет Москву во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, однако к этому могут быть причастны США. Как пример, Блашко привел случай с воровством железнодорожного знака, о котором ранее рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда! Роман Блашко, чешский журналист

В ФСБ предполагают, что эксперты хотели установить в указателе рентген, который фиксировал бы военную технику, укрытую брезентом.

Напомним, упомянутый инцидент произошел в Тверской области на железнодорожной станции Осташков. Сотрудники правоохранительных органов по камерам внешнего видеонаблюдения "пробили" того, кто украл указатель. Им оказался человек, который ездит на автомобиле с красными номерами, что говорит о принадлежности к сфере дипломатической деятельности. Как оказалось, знак снял представитель американского посольства в РФ. По словам Захаровой, этот человек подверг опасности жизни и здоровье россиян, так как без указателя могла бы произойти серьезная авария. С похитителя не сняли дипломатический иммунитет, однако он был отправлен в США.

Ранее Захарова заявила, что США уже не ищут предлоги, чтобы ввести санкции против России.

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