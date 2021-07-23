Захарова заявила, что США уже не ищут предлоги, чтобы ввести санкции против России

Она считает, это делается, чтобы вернуть лидирующее место, которое США себе назначили.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила, что США уже не пытаются найти предлоги, чтобы вводить новые санкции против России. Так она прокомментировала заявление Госдепа о сохранении всего комплекса ограничений из-за строительства газопровода "Северный поток - 2". Ранее США и Германия достигли договоренности по этому вопросу.

Раньше им факты нужны были, а потом ситуация стремительно изменилась: им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы - ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что такие действия США могут быть направлены на возвращение былых позиций и лидирующего места, которое США себе назначили. Захарова отметила, США проиграли сами себе в борьбе с газопроводом "Северный поток - 2".

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE