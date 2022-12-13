Власти Великобритании ввели санкции против четырех банков России

В список вошел и банк "Санкт-Петербург".

Великобритания ввела новые санкции против российских банков. Об этом сообщили в RT.

На сайте правительства государства написано, что ограничения коснулись банков "Санкт-Петербург", "Зенит", "Уралсиб" и МТС-банка. Кроме того, в "черный список" попали 92 физических и юридических лица. Сюда вошли руководители "Газпрома" и "Аэрофлота".

По мнению властей Великобритании, давление на банки позволит еще больше изолировать РФ от международной финансовой системы.

Ранее на Piter.tv: Америка готова к восстановлению отношений с РФ после завершения украинского конфликта.

Фото: Piter.tv