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США объявят новые санкции против России 24 февраля
Сегодня, 20:49
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США объявят новые санкции против России 24 февраля

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Кроме того, Америка окажет давление на банки Китая и китайские предприятия в Европе. 

Соединенные Штаты Америки планируют объявить санкции против России 24 февраля. Новый пакет санкций анонсировала замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд. Она заявила об этом в интервью The Washington Post.

По словам политика, санкции против  объявят страны "Большой семерки". Они коснутся российских банков. 

Кроме того, Америка окажет давление на банки Китая и китайские предприятия в Европе. 

Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций.

Виктория Нуланд, замглавы Госдепартамента США

Ранее на Piter.tv: Захарова заявила о приезде Байдена на Украину: "Преступника тянет на место преступления".

Фото: Pxhere

Теги: виктория нуланд, политика, санкции, санкции против россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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