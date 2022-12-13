США объявят новые санкции против России 24 февраля

Соединенные Штаты Америки планируют объявить санкции против России 24 февраля. Новый пакет санкций анонсировала замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд. Она заявила об этом в интервью The Washington Post.
По словам политика, санкции против объявят страны "Большой семерки". Они коснутся российских банков.
Кроме того, Америка окажет давление на банки Китая и китайские предприятия в Европе.
Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций.
Виктория Нуланд, замглавы Госдепартамента США
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Фото: Pxhere
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