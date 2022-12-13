США объявят новые санкции против России 24 февраля

Кроме того, Америка окажет давление на банки Китая и китайские предприятия в Европе.

Соединенные Штаты Америки планируют объявить санкции против России 24 февраля. Новый пакет санкций анонсировала замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд. Она заявила об этом в интервью The Washington Post.

По словам политика, санкции против объявят страны "Большой семерки". Они коснутся российских банков.

Кроме того, Америка окажет давление на банки Китая и китайские предприятия в Европе.

Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций. Виктория Нуланд, замглавы Госдепартамента США

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