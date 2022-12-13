Захарова о приезде Байдена на Украину: "Преступника тянет на место преступления"

В МИД РФ рассказали о необъявленном заранее прибытии лидера США в Киев.

Американский президент Джо Байден не отважился на поездку в украинскую столицу, не предупредив об этом Россию и не попросив российскую сторону о соблюдении условий для его безопасности. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления... Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что американский лидер Джо Байдена прибыл с однодневным визитом на Украину в понедельник. По мнению Марии Захаровой, эта поездка представляла собой "дурную постановку захолустного театра", которая заранее была обречена на провал. Чиновница уточнила, что это мероприятие было оставлено драматургией. Она напомнила, что в столице даже звучала воздушная тревога, о которой было заранее объявлено жителям.

Захарова заявила, что Байден не отважился на поездку в Киев, не предупредив Россию.

Фото и видео: МИД России