Захарова заявила, что Байден не отважился на поездку в Киев, не предупредив Россию

В МИД РФ рассказали о визите лидер белого дома в Киев.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала информацию о приезде американского президента Джо Байдена на Украину. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве чиновница пояснила, что "преступника тянет на место преступления". Она заметила, что в выступлении лидера Белого дома присутствовали темы дипломатического урегулирования украинского кризиса, что, по мнению Захаровой, говорит о желании Вашингтона повышать градус эскалации с Россией. Чиновница добавила, что никто из посетивших Киев участников делегации США не говорил о политическом урегулировании проблемы.

Американцы даже не обмолвились о стремлении к политическому урегулированию кризиса. Все это свидетельствует о безответственном и авантюристическом намерении США повышать градус эскалации в противостоянии с Россией. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Джо Байден посетил Киев с однодневным визитом в понедельник. Вопреки установленной практике, администрация Вашингтона не информировала общественность о данной поездке. наоборот, официальные представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у лидера страны планов посещать территорию Украины.

Захарова назвала условие скорейшего мира на Украине.

Фото и видео: МИД России