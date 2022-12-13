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Захарова назвала условие скорейшего мира на Украине

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В МИД РФ призвали Запад проявить политическую волю.

Мария Захарова назвала условие скорейшего мира на Украине. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что для достижения дипломатического решения регионального кризиса требуется политическая воля коллективного Запада и киевского режима. Однако на текущий момент в Москве ее не наблюдают.

Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала решение России приостановить свое участие в ДСНВ.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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