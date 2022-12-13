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Захарова прокомментировала решение России приостановить свое участие в ДСНВ

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Дипломат отметила, что равноправие сторон договора не устраивало Вашингтон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение России приостановить свое участие в ДСНВ. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, равноправие сторон договора не устраивало Вашингтон из-за его претензий на роль единственного центра силы в мире. Захарова отметила, что США эту систему сами разрушили.

Говорить о том, что мы предпринимаем шаги по обеспечению нашей безопасности, – это очевидно, об этом вчера говорил президент.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова оценила обращение Байдена к россиянам.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: дснв, мария захарова, мид россии, приостановка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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