Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение России приостановить свое участие в ДСНВ. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, равноправие сторон договора не устраивало Вашингтон из-за его претензий на роль единственного центра силы в мире. Захарова отметила, что США эту систему сами разрушили.
Говорить о том, что мы предпринимаем шаги по обеспечению нашей безопасности, – это очевидно, об этом вчера говорил президент.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова оценила обращение Байдена к россиянам.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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