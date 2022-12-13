Захарова оценила обращение Байдена к россиянам

По словам дипломата, последняя фраза президента США была прекрасна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила обращение президента США Джо Байдена к россиянам. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Американский лидер выступил в Варшаве с речью, в которой заявил, что НАТО и Запад не являются врагами для россиян. По словам Захаровой, последняя фраза Байдена была прекрасна. Она отметила, что после выступления президента США тысячи пользователей опубликовали фашистские листовки времен Великой Отечественной войны, "в которых ровно то же говорилось".

Такая концовочка подвела под монастырь, потому что невозможно нашему человеку так говорить. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова высказалась о визите Байдена в Киев.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik